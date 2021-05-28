Официальный Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету Ryanair. Фото: tass.com

Официальный Минск направил ноту протеста по причине заявления по самолету авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая.

Нота была направлено Франции, Эстонии, Норвегии, Ирландии, США, Бельгии, Великобритании, Германии после того как в среду Таллин, Дублин и Париж инициировали закрытое обсуждение в Совете безопасности ООН ситуации вокруг инцидента с самолетом Ryanair. По итогам обсуждения данными странами было сделано заявление. В нем утверждается, что рейс Ryanair был принудительно посажен в Минске по выдуманным причинам. Помимо этого, авторы призывают освободить задержанных Романа Протасевича и гражданку России Софию Сапегу.

- В адрес восьми стран, которые сделали заявление, была направлена нота протеста одинакового содержания. В ней мы отметили, что обнародование любых мнений и оценок случившегося до того, как проведено соответствующее расследование и получены результаты, является примером нарушения суверенного государств-членов ООН, - заявил агентству РИА Новости постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Он также назвал непозволительным обнародование любых заявлений до того, как было проведено официальное расследование компетентными структурами (в первую очередь, ICAO), которые имеют право проводить подобные расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Международная организация гражданской авиации заявила о начале расследования инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

По словам президента Совета ICAO, секретариат организации должен установить все факты произошедшего. (подробности)

Пилоты Ryanair не просили Варшаву принять самолет после сообщения о заложенной бомбе.

Александр Лукашенко накануне заявил, что Вильнюс, Киев, Львов и Варшава отказались принять борт Ryanair. (подробности)

«Диспетчерская: это наши рекомендации» опубликована полная стенограмма переговоров пилотов самолета Ryanair и белорусских диспетчеров.

Общение было на английском языке, TUT.BY сделал перевод и добавил пояснения к некоторым терминам. (подробности)