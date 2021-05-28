Несут уже ведрами! Посмотрите, какие грибы находили белорусы в мае

Вот такие маслята 16 мая нашла Маша Никитко. Фото: Маша НИКИТКО, Грибы Беларуси.

Жительница Бобруйска Ирина Машогло показала результаты своего похода за грибами – несколько ведер строчков. Фото опубликовал «Вечерний Бобруйск». С этими грибами Ирина познакомилась недавно. Знакомые угостили, блюдо из строчков понравилось, и женщина решила сама «поохотиться» на весенние грибы. Собирала строчки в лесу, отъехав от Бобруйска в направлении Глусска. И вот, повезло.

Но на тихую охоту в мае белорусы ходят не только за строчками. Свои трофеи любители грибов выкладывают в группе «Грибы Беларуси» Вконтакте. Улов самый разнообразный.

Маша Никитко из Бобруйска 16 мая сфотографировала крепкие, крупные маслята. Конечно, не только сфотографировала, но и собрала.

-Растут там же, где и осенью, на опушках, на кромке леса, - рассказывает она.

Екатерина Савенок 20 мая нашла летние опята, но не была уверена, что эти грибы съедобны. Выложила фото в группу, знатоки успокоили ее – грибы съедобны. Но опят Екатерина так и не попробовала:

-Пока доехала снова до них, их уже собрали!

Юлия Лисовская из Гомеля 212 мая нашла энтолому садовую – съедобный вкусный гриб. Андрей Канцевич из Минска на Цнянском водохранилище отыскал подосиновик. Первыми подосиновиками похвастались и Александр Баранчук из Кобринского района, и Ника Дергач из Любани. А Роман Ушаков из Гомеля даже специально в лес не ездил. Вышел погулять с собакой и нашел грибы. Некоторые утверждают, что находили даже лисички и белые грибы.

Так же рано начался грибной сезон и в 2020 году.

Бобруйчанку угостили строчками, она решила, что это вкусно и отправилась за ними в лес. Вот результат! Фото: Вечерний Бобруйск.

Роман Ушаков вышел выгулять собаку, и нашел вот это. Фото: Роман УШАКОВ, Грибы Беларуси.

Пока Екатерина советовалась с заядлыми грибниками, можно ли это есть, кто-то уже собрал вкусные летние опята. Но у Екатерины осталось фото. Фото: Екатерина САВЕНОК, Грибы Беларуси.

Александр Баранчук похвастался первым подберезовиком. Фото: Александр БАРАНЧУК, Грибы Беларуси.

Юлия Лисовская нашла гриб энтолому. Ее тоже едят. Фото: Юлия Лисовская, Грибы Беларуси.

Ника Дергач из Любани нашла вот такой гриб. Фото: Ника ДЕРГАЧ, Грибы Беларуси.

А вот так сходил по грибы Владимир Зянько. Фото: Уладзімер ЗЯНЬКО, Грибы Беларуси.

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