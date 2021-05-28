Глава авиакомпании Ryanair направил письмо в Департамент авиации Беларуси, в котором назвал разворот самолета «преднамеренным угоном». Фото: ТАСС

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири направил письмо в Департамент авиации Беларуси, в котором назвал разворот самолета, который летел из Афин в Вильнюс, «преднамеренным угоном». Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Майкл О’Лири также отмечает, что в своем отчете Беларусь сделала ложные заявления.

По его словам, Беларусь не пыталась связаться с центральным офисом авиакомпании Ryanair. Более того, даже отказалась сделать это.

- Сотрудники минского аэропорта мешали самолету быстро вернуться в небо. Багаж пассажиров был проверен при помощи собак, но Минск не провел стандартную процедуру рентген-облучения багажа перед тем, как снова погрузил его в самолет, - заявил гендиректор авиакомпании.

Он также обратил внимание на то, что сотрудники аэропорта отказались заправлять самолет, а после – отказались принимать оплату топлива по кредитной карте.

Майкл О’Лари рассказал, что минский аэропорт не смог предоставить переводчика на английский язык.

Генеральный директор Ryanair призвал освободить блогера Романа Протасевича, а также установить личность трех других человек, которые в Минске покинули самолет. Он считает, что эти люди являются агентами госбезопасности, которые «действовали по приказу правительства Беларуси организовать незаконный угон наших самолетов».

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