Глава авиакомпании Ryanair направил письмо в Департамент авиации Беларуси, в котором назвал разворот самолета «преднамеренным угоном». Фото: ТАСС
Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири направил письмо в Департамент авиации Беларуси, в котором назвал разворот самолета, который летел из Афин в Вильнюс, «преднамеренным угоном». Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Майкл О’Лири также отмечает, что в своем отчете Беларусь сделала ложные заявления.
По его словам, Беларусь не пыталась связаться с центральным офисом авиакомпании Ryanair. Более того, даже отказалась сделать это.
- Сотрудники минского аэропорта мешали самолету быстро вернуться в небо. Багаж пассажиров был проверен при помощи собак, но Минск не провел стандартную процедуру рентген-облучения багажа перед тем, как снова погрузил его в самолет, - заявил гендиректор авиакомпании.
Он также обратил внимание на то, что сотрудники аэропорта отказались заправлять самолет, а после – отказались принимать оплату топлива по кредитной карте.
Майкл О’Лари рассказал, что минский аэропорт не смог предоставить переводчика на английский язык.
Генеральный директор Ryanair призвал освободить блогера Романа Протасевича, а также установить личность трех других человек, которые в Минске покинули самолет. Он считает, что эти люди являются агентами госбезопасности, которые «действовали по приказу правительства Беларуси организовать незаконный угон наших самолетов».
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