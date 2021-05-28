Депутаты рассмотрят законопроект об изменении Конституции не позднее 4 июня Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Депутаты рассмотрят законопроект об изменении Конституции не позднее 4 июня 2021 года. Об этом сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению Виктор Свилло. Его слова приводит БелТА.

- В пятницу, 28 мая, была создана специальная комиссия, которая будет заниматься подготовкой данного законопроекта к рассмотрению в первом чтении. И мы это должны сделать не позднее 4 июня, и в первом чтении законопроект должен быть принят как минимум до конца этой текущей сессии, - отметил Свилло.

Он добавил, что в состав специальной комиссии вошли люди с большим опытом. Возглавил комиссию председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.

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