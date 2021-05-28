Украина с 29 мая закрывает небо для белорусских самолетов Фото: Сергей ГАПОН

Украина с 29 мая закрывает небо для белорусских самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Кабинет министров на внеочередном заседании 28 мая одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Запрет вступает в силу с 00.00 29 мая.

- Было поручено установить с 00.00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, зарегистрированными в реестрах Беларуси, - рассказали в правительстве.

Это обозначает, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но также пролетать транзитом над территорией Украины.

Напомним, что с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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