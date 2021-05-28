Ученые рассказали, что иммунитет к COVID-19 может сохраниться на всю жизнь

Если вы переболели ковидом легко, есть шанс, что иммунитет сохранится на всю жизнь. Фото: ЗВОНАРЕВ Валерий.

Сразу два исследования, проведенные американскими учеными, привели к одному неожиданному выводу. Оказывается, иммунитет к ковиду может сохраняться практически на протяжении всей жизни человека, пишет ВВС.

До недавнего времени большинство экспертов считали, что эффективная иммунная защита может продлиться до полутора-двух лет. Но ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе установили интересную закономерность в изменении количества антител у переболевших. Объектами исследования были люди, перенесшие ковид в легкой форме. Их наблюдали в течение года.

Вначале концентрация антител в крови этих людей снижалась очень быстро, примерно через четыре месяца темпы снижения замедлились, и в какой-то момент уровень антител вышел на плато, то есть, стал неизменным.

"Мы обнаружили у пациентов клетки, производящие антитела [к вирусу Sars-Cov-2], через 11 месяцев после появления симптомов болезни. Эти клетки будут продолжать жить в теле пациента и производить необходимые антитела, пока жив он сам. А значит, и иммунитет будет длиться долго",- цитирует ВВС профессора Эллебеди.

По мнению ученого, эти клетки в ткани костного мозга находятся в состоянии, похожем на спячку, но продолжают производить некоторое количество антител, и этот процесс может длиться неограниченное время. Исследователи предполагают, что иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, окажется столь же продолжительным.

В то же время на длительную защиту от ковида вряд ли смогут рассчитывать пациенты, перенесшие заболевание тяжело. Так называемый цитокиновый шторм ослабляет организм и мешает сформироваться долгосрочному иммунитету.

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