Лукашенко: «Проект под названием СНГ состоялся и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время»

Лукашенко заявил, что что проект под названием СНГ состоялся и подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время. Фото: БелТА
Александр Лукашенко 28 мая, в пятницу, проводит встречу с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества. Он заявил, что проект под названием СНГ состоялся и подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время. Об этом сообщает БелТА.
- На сегодняшний день мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время, - подчеркнул президент.
По его словам, даже развал СССР не смог окончательно порвать интеграционные связи между братскими советскими республиками.
- Это ведь была великая страна – притягательный геополитический центр с развитой экономикой, передовой культурой, в котором жили более сотни различных этносов, - отметил Лукашенко.
Он добавил, что у сторон есть колоссальный опыт нескольких поколений, а также многовековые традиции дружбы и добрососедства, силу духовного единства.
- Что мы вместе с вами продемонстрировали. У нас есть том, что нам подарили деды и прадеды, родители, победив в самой кровавой войне прошлого века, - подытожил Лукашенко.
Напомним, что сегодня Александр Лукашенко полетит в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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