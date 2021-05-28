Лукашенко: «Проект под названием СНГ состоялся и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время»

Лукашенко заявил, что что проект под названием СНГ состоялся и подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 28 мая, в пятницу, проводит встречу с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества. Он заявил, что проект под названием СНГ состоялся и подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время. Об этом сообщает БелТА.

- На сегодняшний день мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время, - подчеркнул президент.

По его словам, даже развал СССР не смог окончательно порвать интеграционные связи между братскими советскими республиками.

- Это ведь была великая страна – притягательный геополитический центр с развитой экономикой, передовой культурой, в котором жили более сотни различных этносов, - отметил Лукашенко.

Он добавил, что у сторон есть колоссальный опыт нескольких поколений, а также многовековые традиции дружбы и добрососедства, силу духовного единства.

- Что мы вместе с вами продемонстрировали. У нас есть том, что нам подарили деды и прадеды, родители, победив в самой кровавой войне прошлого века, - подытожил Лукашенко.

Напомним, что сегодня Александр Лукашенко полетит в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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