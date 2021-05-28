Лукашенко о будущем СНГ: «Нужно сосредоточиться на развитии общего экономического пространства»

Александр Лукашенко проводит встречу глав делегаций СНГ. Фото: Пул Первого.

28 мая Александр Лукашенко встречается с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества. Он высказался о необходимости развития общего экономического пространства, сообщает пресс-служба президента.

-Очевидно, что основное внимание правительства СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства, - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что фундаментом отношений между государствами СНГ и ЕврАзЭС является экономика.

-Скажу открыто и прямо: если мы в ближайшее время не решим это, говорить о существовании эффективного СНГ не придется. Даже скажу – и ЕврАЗЭС. Настало время окончательно расставить все точки над і , принять решение по формированию настоящего фундамента по взаимоотношению наших государств. Фундамент - это экономика, - отметил Александр Лукашенко.

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