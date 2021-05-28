«Белавиа» с 28 мая до 28 августа не будет летать в Таллин Фото: Сергей ГАПОН

В «Белавиа» сообщили, что с 28 мая до 28 августа отменены полеты в Таллин. Информация об этом была размещена на сайте авиакомпании.

- «Белавиа» вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллин с 28 мая до 28 августа. Данное решение было принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии. Мы приносим свои извинения пассажирам за доставленные неудобства, которые возникли не по вине авиакомпании, - написано в сообщении.

В «Белавиа» также проинформировали, что в течение 12 месяцев с момента покупки билета или полета по одному направлению транзитного маршрута можно изменить дату вылета или же оформить возврат денежных средств.

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