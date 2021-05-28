«К нам всячески пытаются пробраться». Александр Лукашенко пообещал открыть несколько переходов на границе, чтобы принять иностранцев, желающих вакцинироваться

Александр Лукашенко пообещал открыть границы Беларуси для желающих вакцинироваться Спутник V иностранцев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На прошедшей встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Беларуси Александр Лукашенко обсуждал вопрос помощи гражданам западных государств и Украины в получении вакцины Спутник V. Об этом Александр Лукашенко рассказал на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества, пишет БелТА.

-Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: помогите! - цитирует агентство Александра Лукашенко.

В рамках помощи желающим вакцинироваться от CОVID-19 предполагается открыть несколько переходов на границе и обустроить палаточные лагеря.

-Мы договорились с Президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно,- сказал Александр Лукашенко. - У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения.

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