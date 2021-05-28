Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Премия Рунета-2020
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 мая 2021 11:58

«К нам всячески пытаются пробраться». Александр Лукашенко пообещал открыть несколько переходов на границе, чтобы принять иностранцев, желающих вакцинироваться

На границе хватит пунктов, чтобы принять всех желающих, заверил Лукашенко
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Александр Лукашенко пообещал открыть границы Беларуси для желающих вакцинироваться Спутник V иностранцев.

Александр Лукашенко пообещал открыть границы Беларуси для желающих вакцинироваться Спутник V иностранцев.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На прошедшей встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Беларуси Александр Лукашенко обсуждал вопрос помощи гражданам западных государств и Украины в получении вакцины Спутник V. Об этом Александр Лукашенко рассказал на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества, пишет БелТА.

-Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: помогите! - цитирует агентство Александра Лукашенко.

В рамках помощи желающим вакцинироваться от CОVID-19 предполагается открыть несколько переходов на границе и обустроить палаточные лагеря.

-Мы договорились с Президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно,- сказал Александр Лукашенко. - У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эпидемиологи призывают белорусов пройти тест, чтобы понять проблемы с вакцинацией.

В Минске вакцинировать от коронавируса начнут в торговых центрах, ЦУМе или на Комаровском рынке.

Беларусь: Лукашенко