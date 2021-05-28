Россия разрешила 28 мая Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Беларуси. Фото: Michal - MPstudio/Shutterstock/FOTODOM

Россия разрешила австрийской авиакомпании Austrian Airlines 28 мая, в пятницу, совершить рейс из Вены в Москву в обход Беларуси. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Власти России 28 мая выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, которые пролегает в обход белорусского воздушного пространства. Австрийская авиакомпания сможет выполнить рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно, - рассказал представитель авиакомпании.

В авиакомпании отметили, что разрешение на выполнение дальнейших запланированных пассажирских рейсов из Вены в Москву, а также транспортных рейсов их Вены в китайский Нанкин по альтернативному маршруту еще отсутствует.

- Тем не менее, мы и здесь ожидаем положительного ответа, - заявила представитель австрийской авиакомпании.

По ее словам, изменение маршрута полета в Москву и Нанкин должно предварительно получать одобрение властей.

Напомним, что в четверг, 27 мая, австрийская авиакомпания отменила рейс в Москву, так как российская сторона не согласовала изменение маршрута полета. По этой же причине в четверг не смог вылететь транспортный рейс из Вены в Нанкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Air France отменила рейс в Москву из-за проблем с облетом Беларуси.

В авиакомпании пояснили, что Россия не согласовала маршрут облета. (подробности)

Танколет «Белавиа», который летел из Минска в Барселону, не пустили в небо Польши.

Самолет сейчас нарезает круги в районе Пружан, и, видимо, будет возаращаться (подробности).

Украина с 29 мая закрывает небо для белорусских самолетов.

Кабинет министров на внеочередном заседании 28 мая одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. (подробности)

Куда можно улететь из Беларуси после инцидента с посадкой самолета Ryanair: список стран и городов [обновляется].

После истории с посадкой самолета в Минске, Беларусь попала в авиационную изоляцию. Но не полную! (подробности)