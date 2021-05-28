Азаренко, Саснович и Соболенко узнали своих соперниц по первому кругу «Ролан Гаррос» - 2021

Арина готова покорить Париж. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna/

Главный турнир во Франции «Ролан Гаррос»-2021 стартует 30 мая.

В женском категории нашу страну будут представлять три спортсменки. Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко стартует матчем против спортсменки из России Светланы Кузнецовой (40 место WTA).

Соперницей первой ракетки Беларуси Арины Соболенко станет игрок, который определится по итогам окончания квалификационного раунда.

Еще одна наша теннисистка Александра Саснович сыграет в первом кругу с обладательницей wildcard Диан Парри, которая занимает 307 строчку в рейтинге WTA. В случае, если Саснович и Соболенко пройдут первый раунд, то в следующем раунде они смогут сыграть друг против друга.

У мужчин соперником белоруса Егора Герасимова стал француз Энцо Коко (177 место ATP).

На этапе квалификационного барьера Ольга Говорцова и Илья Ивашко не смогли пробиться в основную сетку французского первенства.

Напомним, размер призового фонда составляет 34 млн евро. Победители главного турнира в Париже получат по 1,4 млн евро, а финалисты - 750 тыс евро.

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