Дожди, грозы и похолодание: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в выходные 29 и 30 мая

Дождливые выходные ожидают белорусов 29 и 30 мая. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Дождливые выходные ожидают белорусов 29 и 30 мая. Об этом рассказали в Белгидромете.

Синоптики прогнозируют дожди и грозы. На 29 мая объявлен желтый уровень опасности из-за гроз.

Также в субботу будет переменная облачность. Ночью в основном по юго-востоку, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами может сгуститься слабый туман. Ветер будет северо-западный, северный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от +5°С по северо-западу до +14°С по юго-востоку страны. Днем потеплеет до +16°С… +21°С.

Также синоптики предупредили, что 30-31 мая ожидается влияние прохладной неустойчивой воздушной массы и атмосферных фронтов.

В воскресенье 30 мая местами по республике, а по югу на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет северный порывистый, днем местами по северо-западу сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +6°С до +13°С, днем ожидается от +12°С до +19°С.

Прохладно будет и в начале следующей недели. В понедельник, 31 мая температура воздуха ночью будет в пределах +3°С... +10°С, днем ожидается от +9°С до+16°С.

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