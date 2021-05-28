Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

- Лукашенко вылетел в Сочи для переговоров с Путиным, сообщает телеграм-канал “Пул Первого”, близкий к президентской пресс-службе. Согласно данным сервиса RadarBox, президентский Boeing 767 в 12:03 вылетел из национального аэропорта “Минск”.

Перед вылетом Александр Лукашенко встречался с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества. Он высказался о необходимости развития общего экономического пространства.

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