Вдове основателя tut.by Юлии Чернявской предъявлено обвинение. Фото: соцсети

Вдове основателя популярного в Беларуси портала tut.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской предъявлено обвинение. Об этом сообщила ее дочь со ссылкой на адвоката на своей странице в Facebook.

– Адвокат вышел от Юлии Чернявской. Маме предъявлено обвинение. Нельзя разглашать ни статью, ни какие-то сроки, ничего. Адвокат сказала: дочь волнуется, какие можно передать подробности? «Никаких», – написала она.

Напомним, что в настоящее время Чернявская находится под домашним арестом. Она исчезла 18 мая, о чем рассказала ее дочь. Затем стало известно, что ее под конвоем доставили в больницу, потом выписали, но домой она не вернулась.

Днем 20 мая Чернявская нашлась в Департаменте финансовых расследований КГК, где с ней проводили следственные действия.

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