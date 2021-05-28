29 мая в Беларуси не будут продавать алкоголь. Фото: Эвика ОТТО

Алкоголь нельзя будет купить в розничных магазинах 29 мая и 10 июня. В объектах общественного питания можно будет реализовывать продукцию в розлив. Ограничения будут действовать с 08:00 29 мая до 08:00 30 мая, а также с 08:00 10 июня до 08:00 11 июня.

Исключение составят объекты общественного питания: здесь алкогольную продукцию разрешат реализовывать в розлив. Кроме того, ограничения не распространяются на продажу алкогольных напитков розничными торговыми объектами при проведении ритуальных обрядов и свадебных торжеств.

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