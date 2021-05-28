В СК рассказали, что случилось с тремя мужчинами, которых нашли мертвыми под Рогачевом рядом с повозкой и распряженной лошадью

Троих человек нашли рядом с телегой и распряженной лошадью, они были мертвы. Фото: СК.

Рогачевский РОСК выяснил, от чего погибли трое мужчин, тела которых нашли на поле около деревни Малые Стрелки. Мертвых людей обнаружили еще в марте, сообщает пресс-служба следственного комитета.

7 марта два брата 59 и 56 лет и их 45-летний знакомый поехали из деревни Княженка в Малые стрелки к своему другу. Тот угостил братьев самодельной спиртовой настойкой и дал около половины литра настойки с собой. Домой мужчины не вернулись. Односельчане спохватились только 12 марта. Все трое мужчин жили одиноко, выпивали, мобильных телефонов у них не было, поэтому их отсутствие заметили не сразу.

- В тот же день на поле недалеко от деревни Малые Стрелки была обнаружена их гужевая повозка с распряженной лошадью. По обе стороны от телеги на земле лежали припорошенные снегом тела младшего брата и его приятеля, на повозке – тело старшего, - рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Эксперты исследовали спиртное, которым угощал братьев приятель. Отравляющих веществ не нашли. Причем, у старшего брата в крови вообще не было обнаружено спирта. У младшего брата и у их знакомого нашли соответственно 3,8 промилле и 2,6 промилле спирта в крови.

Следователи пришли к выводу, что смерть троих мужчин не носила криминальный характер – все они умерли от общего переохлаждения организма.