Благотворительный проект tut.by Helpblog снова работает, но по новому адресу

Благотворительный проект команды портала tut.by – Helpblog – вновь работает после блокировки. Фото: Tut.by

Благотворительный проект команды портала tut.by – Helpblog – вновь работает после блокировки. Об этом сообщается в Telegram-канале tut.by.

Правда. сайт доступен теперь по новому адресу: https://helpblogtut.tilda.ws/

Напомним, что на портале публиковалась информация о благотворительных сборах на дорогое лечение, покупку медицинской аппаратуры, реабилитацию. За время его работы пользователи разместили там свыше двух тысяч статей. После блокировки tut.by 18 мая перестал работать и Help.blog.tut.by.

Публикации в «Хелпблоге» и на TUT.BY приносили 70-80% сбора – такую оценку давал Дмитрий Тимашков, папа дочери с ДЦП и директор команды «Крылья Ангелов».

– Мне страшно подумать, что есть люди, которые строили планы, искали пути помощи, договаривались с клиниками, намечали операции и способы лечения, и в один миг лишились помощи этих ресурсов tut.by, – сказал он тогда.

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