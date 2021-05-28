Трем фигурантам по «делу tut.by» предъявлены обвинения.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Трем фигурантам по «делу tut.by» предъявили обвинения. Об остальных сотрудниках заблокированного портала информации пока нет. Об этом сообщает Telegram-канал tut.by.
«Обвинения предъявлены главному бухгалтеру «ТУТ БАЙ МЕДИА» Анжеле Ассад, а также менеджеру проекта TAM.BY Дарье Даниловой.
Ранее стало известно, что вдове основателя tut.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской тоже предъявили обвинение. Об этом сообщила ее дочь.
Информации о статусе остальных сотрудников tut.by пока нет, поскольку адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Если по истечении десяти суток с момента задержания они не выйдут на свободу, это будет означать, что им также предъявлены обвинения и избрана мера пресечения сроком на два месяца.
Также пока нет точных данных о том, какие именно обвинения предъявлены сотрудникам компании.
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