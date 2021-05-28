Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации. Фото: EBU

Европейский вещательный союз (EBU) 28 мая заморозил членство Белтелерадиокомпании в организации. Об этом сообщается на сайте EBU.

У Белтелерадиокомпании будет две недели, чтобы дать официальный ответ. После этого решение EBU вступит в силу.

«EBU внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывает Белтелерадиокомпанию как члена EBU отстаивать наши основные ценности: свободу слова, независимость и ответственность», – говорится в сообщении Европейского вещательного союза.

Там отметили, что внимательно следят за тем, какие материалы показывает телерадиокмопания.

«В последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, явно полученных под принуждением. Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные опасения. В свете этих исключительных событий у Исполнительного совета нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в EBU», – сказано в сообщении.

Добавим, что несколько дней назад организация осудила задержание в Минске блогера Романа Протасевича, летевшего на самолете из Афин в Вильнюс, который совершил экстренную посадку в белорусской столице.

EBU потребовал немедленного освобождения Романа Протасевича и других журналистов, задержанных в Беларуси.

Добавим, что приостановление членства в EBU означает для БТ то, что компания не сможет проводить национальные отборы и показывать детский и взрослый конкрусы «Евровидение». Не сможет проводить некоторые спортивные трансляции. Также БТ будет запрещено пользоваться партнерскими материалами и предлагать свой контент для иностранных каналов-участников EBU.