Литва высылает двух белорусских дипломатов из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом».

Литва высылает двух белорусских дипломатов из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом» и в знак солидарности с Латвией. Они должны покинуть страну в течение 7 дней, сообщает МИД Литвы.

Представителю посольства Беларуси также был выражен протест против продолжающихся в стране репрессий в отношении белорусского гражданского общества и независимых СМИ. Литовская сторона также потребовала немедленно освободить Романа Протасевича, Софию Сапегу и других политических заключенных и незаконно задержанных.

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