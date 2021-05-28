Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 мая 2021 года: рост новых случаев COVID-19 и десять смертей

На 28 мая за сутки в республике зарегистрированы 1 тысяча 434 пациента с COVID-19. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Число новых случаев заражения коронавирусом в Беларуси значительно выросло за сутки, если сравнить с предыдущим показателем. Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава. Так, на 28 мая за сутки в республике зарегистрированы 1 тысяча 434 пациента с COVID-19, выписаны из больниц 1 тысяча 490 пациентов. Днем ранее за сутки в Беларуси зарегистрировали 1 тысячу 216 пациентов с COVID-19.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 391 тысяча 637 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 382 тысяч 167 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Показатели смертности у пациентов с коронавирусом долгое время сохраняются на одном уровне. Так, за минувшие сутки вновь скончались десять человек, у которых был выявлен COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 2 тысячи 821 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в республике продолжают делать тесты на COVID-19. За прошедшие сутки выполнено 17 тысяч 543 таких анализа, а всего в стране их проведено 6 миллионов 286 тысяч 97.

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