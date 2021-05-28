Генсек НАТО: Минск мог координировать решение о посадке самолета Ryanair с Москвой

Генсек НАТО: Минск мог координировать решение по посадке самолетуа Ryanair с Москвой. Фото: pixabay

Белорусские власти могли принять решение о посадке самолета Ryanair в Минске в координации с Москвой. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 мая в интервью телеканалу Sky News.

– Мы знаем о тесных отношениях России и Беларуси, в связи с чем сложно поверить, что режим [правительство Беларуси] в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией, – заявил Столтенберг.

Также в НАТО потребовали освободить белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушку россиянку Софию Сапегу, которых задержали после того, как их самолет был вынужден отклониться от маршрута и сделать эстренную остановку в Минске.

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