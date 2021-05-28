Генпрокуратура Беларуси возбудила дело против мэра Риги и главы МИД Латвии.

- Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генпрокурор Беларуси Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь, - сообщает Управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры. - Преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси – Государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище. Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси.

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