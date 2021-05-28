Суд в Минске отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги: российские дипломаты прокомментировали ситуацию

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание россиянки Софии Сапеги. Фото: Telegram

Жалоба на задержание подруги белорусского блогера Романа Протасевича – россиянки Софии Сапеги – отклонена. Такое решение 28 мая принял суд Партизанского района Минска.

Жалобу подавал адвокат Сапеги Александр Филанович. Заседание проходило в закрытом режиме.

Никаких других комментариев юрист давать не захотел, сообщает «РИА Новости».

Добавим, что адвоката впервые пустили к Сапеге лишь сегодня, сообщает телеканал «Дождь». По его словам, подзащитная выглядит бодрой и здоровой, никакое насилие к ней не применялось. Девушка надеется на скорое разрешение ситуации.

Также в пятницу к ней смог попасть российский консул.

Как рассказал посол России в Беларуси Евгений Лукьянов, консул посетил задержанную россиянку Софью Сапегу в следственном изоляторе, на следующей неделе состоится еще один визит, посольство находится в контакте с родителями девушки.

– Наш консул был у неё, как вы знаете, просьбы, которые она высказала, были удовлетворены, они были бытового характера... На следующей неделе консул будет опять её навещать. Мы в контакте с родителями, и с отцом, и с новой семьёй, с отчимом и матерью, – отметил дипломат.

Также ситуацию прокомментировал глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.

– Ситуация с задержанием Софии Сапеги неопределенная. Вызывает вопросы, почему с адвоката взяли подписку о неразглашении, какие такие тайны есть у Софии Сапеги? Мы за всем этим должны следить, чтобы это разбирательство было предельно открытым, – сказал глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев, его цитирует Telegram-канал Sputnikby.

Напомним, что Софию задержали 23 мая вместе с Романом Протасевичем. Они летели рейсом Ryanair Афины–Вильнюс, который совершил вынужденную посадку в Минске. Девушку подозревают в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года. В отношении нее возбуждено дело по части 3 статьи 130 УК Беларуси (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Читайте также:

Генсек НАТО: Минск мог координировать решение по посадке самолета Ryanair с Москвой

Йенс Столтенберг отметил, что у Беларуси тесные отношения с Россией (подробности).

Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации

Компании дали пару недель, чтобы она направила официальный ответ (подробности).

Международная организация гражданской авиации заявила о начале расследования инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске

По словам президента Совета ICAO, секретариат организации должен установить все факты произошедшего (подробности).