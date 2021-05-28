Адвокат впервые смог встретиться с задержанной в Беларуси Софией Сапегой: «Не теряет бодрости духа»

Адвокат впервые смог встретиться с задержанной в Беларуси Софией Сапегой Фото: СОЦСЕТИ

На пятый день после задержания россиянки Софии Сапеги в Минске ее адвокат Александр Филанович смог посетить подзащитную в СИЗО КГБ Беларуси. Это произошло 28 мая. Все, что смог сообщить прессе адвокат, - это состояние задержанной:

- Выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось, - цитирует Филановича BBC. - Не теряет бодрости духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации.

Официально пока так и не сообщалось о статусе россиянки, в чем ее подозревают, также остаются неизвестными обстоятельства задержания.

Известно лишь то, что Сапега не вернулась в салон самолета Ryanair, который со скандалом посадили в Минске 23 мая. Напомним, 23-летняя София летела в Вильнюс вместе со своим парнем, журналистом Романом Протасевичем, на которого в Беларуси возбуждены уголовные дела - его тоже задержали. А накануне с ним впервые смогла встретиться адвокат - она рассказала о состоянии Романа.

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