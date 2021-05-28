В Беларуси вводят индивидуальное лицензирование украинских товаров: что это означает

Под ограничения попадут разные товары от украинских кондитерских изделий и шоколада до плит ДСП, ДВП и кирпича. Фото: pixabay.com.

Правительство Беларуси вводит лицензирование ряда украинских товаров, сообщает interfax.by.

Соответствующее постановление Совмина №292 от 26 мая содержится на сайте Национального правового портала Беларуси. Пресс-служба Совмина уточняла, что официально документ будет опубликован в полночь. Вступит в силу документ спустя 10 дней, действовать будет следующие 6 месяцев.

Причиной принятия такого рода контроля товаропотока из Украины официально стали «систематические нарушения Украиной принципов свободной торговли».

- Часть пунктов вступит в силу с воскресенья, часть позже, - прокомментировали в пресс-службе Совмина.

Что попадет под контроль?

Подробности журналистам озвучил торговый представитель Украины Тарас Качка. Украинский чиновник заявил, что по его информации, индивидуальное лицензирование коснется украинских: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, стеклянных ампул, сельхозтехники для посева, стиральных машин и мебели.

- Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительством проводятся консультации с производителями по устранению негативных последствий этого, - прокомментировал украинский чиновник.

Решение белорусских властей Качка назвал «необоснованным и дискриминационным».

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