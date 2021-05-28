«Белавиа» останавливает полеты в Ларнаку, Белград, Будапешт и Кишинев. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

С 29 мая Украина закрывает свое небо для белорусских самолетов. А это значит, что авиарейсы из Беларуси в Венгрию, Сербию и Молдову становятся недоступны.

Поэтому «Белавиа» приостановила выполнение регулярных рейсов в Белград, Будапешт и Кишинев с 29 мая по 30 июня 2021 года. Также отменили рейс в Ларнаку (Кипр).

В Будапешт «Белавиа» летала раз в неделю, со 2 июня хотела летать дваждыв неделю. В Ларнаку «Белавиа» летала три раза в неделю, со 2 июня собиралась летать пять раз в неделю.

- В связи с запретами авиавластей ЕС и Украины на использование воздушного пространства и невозможностью осуществлять полеты выполнение регулярных рейсов в Ларнаку, Белград, Будапешт, Кишинев отменено в период с 29 мая 2021 года по 30 июня 2021 года.Специалисты авиакомпании проводят расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, с целью определения возможности их выполнения. Пожалуйста следите за новостями, информация о возможных отменах будет опубликована на сайте авиакомпании, а также на страницах в социальных сетях, - сообщает «Белавиа».

Регулярные рейсы в Стамбул в связи с необходимостью облета воздушного пространства ряда стран будут выполняться по измененному расписанию.

Авиакомпания направляет все силы на решение данной ситуации. Пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или оформить возврат денежных средств в течение года с момента приобретения билета или полета по одному направлению транзитного маршрута.

Напомним, все началось с инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair – это случилось в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета.

После этого Беларусь попала в авиационную изоляцию. По состоянию на 28 мая отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом и Таллинном.

Из-за закрытия с 29 мая воздушного пространства Украины, под угрозой многочисленные туристические чартеры в Анталью и Измир (Турция), Джербу и Энфиду (Тунис), Хургаду и Шарм-Эль-Шейх (Египет), Тирану (Албания) и Тиват (Черногория).