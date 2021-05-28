Меня «убрали» оттуда в одностороннем порядке: Рита Дакота призналась, что ее заменили на белорусском X-Factor Ольгой Бузовой

Рита Дакота сообщила, что должна была быть наставницей на белорусском X-Factor. Фото: rolld.ru
Рита Дакота заявила о том, что должна была стать наставницей на музыкальном проекте X-Factor Беларусь. Об этом она написала в своем Instagram.
- Вместо меня в кресло посадили Олю Бузову, - прокомментировала она, заметив, что в последнее время к ней поступает много вопросов от представителей СМИ по этому поводу.
Белорусская певица подчеркнула, что переговоры о белорусском X-Factor с ее командой вели до поствыборных событий.
- Меня «убрали» оттуда в одностороннем порядке, заменив на другую артистку, узнала я это из СМИ, - заявила артистка.
Также Дакота добавила, что при сложившихся обстоятельствах сейчас, она и сама не согласилась бы принимать участие в проекте - «под дулом пистолета не села в это кресло».
- Я беларуска, я патриот своей страны, я народный музыкант, и моя музыка - тоже на службе моего народа, на службе жизни. Посему, я не приезжаю в Беларусь петь, не желая поддерживать режим. Я не сяду в кресло X-Factor по этой же причине. Не осуждаю тех, у кого другая позиция, но моя такая, и она непоколебима, - написала Рита Дакота в своем посте (орфография автора сохранена - Прим.).
Певица выразила поддержку белорусском народу. Фото: Instagram @ritadakota
Также певица подтвердила, что из YouTube был удален клип на песню «Уходи», которую она написала в августе 2020-го года.
- Это сделали НЕ мы. Я горжусь «Уходи» и всеми добрыми делами, что стояли за этой работой, - подчеркнула Дакота.
Кроме того, артистка выразила поддержку белорусском народу и предложила белорусам из ОФК (официального фан-клуба) бесплатно ходить на ее концерты в других странах и городах.
- Беларусы, держитесь. Я вас люблю, я вами горжусь. В конце концов, добро всегда побеждает зло. Рано или поздно, - завершила обращение Рита Дакота.
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