Меня «убрали» оттуда в одностороннем порядке: Рита Дакота призналась, что ее заменили на белорусском X-Factor Ольгой Бузовой

Рита Дакота сообщила, что должна была быть наставницей на белорусском X-Factor. Фото: rolld.ru

Рита Дакота заявила о том, что должна была стать наставницей на музыкальном проекте X-Factor Беларусь. Об этом она написала в своем Instagram.

- Вместо меня в кресло посадили Олю Бузову, - прокомментировала она, заметив, что в последнее время к ней поступает много вопросов от представителей СМИ по этому поводу.

Белорусская певица подчеркнула, что переговоры о белорусском X-Factor с ее командой вели до поствыборных событий.

- Меня «убрали» оттуда в одностороннем порядке, заменив на другую артистку, узнала я это из СМИ, - заявила артистка.

Также Дакота добавила, что при сложившихся обстоятельствах сейчас, она и сама не согласилась бы принимать участие в проекте - «под дулом пистолета не села в это кресло».

- Я беларуска, я патриот своей страны, я народный музыкант, и моя музыка - тоже на службе моего народа, на службе жизни. Посему, я не приезжаю в Беларусь петь, не желая поддерживать режим. Я не сяду в кресло X-Factor по этой же причине. Не осуждаю тех, у кого другая позиция, но моя такая, и она непоколебима, - написала Рита Дакота в своем посте (орфография автора сохранена - Прим.).

Певица выразила поддержку белорусском народу. Фото: Instagram @ritadakota

Также певица подтвердила, что из YouTube был удален клип на песню «Уходи», которую она написала в августе 2020-го года.

- Это сделали НЕ мы. Я горжусь «Уходи» и всеми добрыми делами, что стояли за этой работой, - подчеркнула Дакота.

Кроме того, артистка выразила поддержку белорусском народу и предложила белорусам из ОФК (официального фан-клуба) бесплатно ходить на ее концерты в других странах и городах.

- Беларусы, держитесь. Я вас люблю, я вами горжусь. В конце концов, добро всегда побеждает зло. Рано или поздно, - завершила обращение Рита Дакота.

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