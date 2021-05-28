Лукашенко - Путину о реакции на посадку Ryanair в Минске: «Замочили на всю катушку»

Лукашенко и Путин встретились в Сочи. Фото: скриншот видео РИА-Новости

Около 18.00 в Сочи началась встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Прибыл он в этот российский курортный город примерно в 15.00. В этот время Путин обсуждал с Совбезом стратегию национальной безопасности России. Президент РФ заявил, что интеграция в Союзном государстве России и Беларуси «должна идти «последовательно, не спеша, поэтапно» - в соответствии с интересом сторон, и назвал события вокруг Беларуси очередным «витком» и «всплеском эмоций».

А Лукашенко объяснил свое видение ситуации со скандальной посадкой самолета Ryanair в Минске и поблагодарил Путина «за человеческое приглашение» и заметил, что «всегда есть желающие подкинуть нам проблем». Также сказал, что «захватил некоторые документы» - указывая на свой дипломат.

Говоря о реакции на инцидент с самолетом Ryanair, Лукашенко заявил, что в прошлом году после ограничения авиасообщения из-за коронавируса белорусская авиакомпания вывозила с курортов иностранцев:

- Тогда все закрылось, один аэропорт в Минске работал. Понимаете, какая мерзость - они попросили «Белавиа», и наша компания вывезла тысячи-тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев, американцев (…) Как они были благодарны нам за спасенных людей! Вот этот случай с самолетом, к которому «Белавиа» не имеет никакого отношения… (…) Замочили на всю катушку. За что наказали трудовой коллектив «Белавиа»? За то что они в ковид их вывозили тысячами.

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