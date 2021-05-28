Внучка Шушкевича объявила голодовку: вот ее мотивы и «требования»

Внучка Шушкевича Стася Глинник объявила голодовку в Варшаве. Фото: ВКонтакте Стася Глинник.

Стася Глинник, внучка известного белорусского политика, первого руководителя суверенной Беларуси Станислава Шушкевича, объявила голодовку в Варшаве, сообщает «Наша Нiва».

Девушка является активисткой «Моладзевага хабу», акцию бессрочной голодовки у здания Еврокомиссии она проводит вместе с подругой Боженой Шамович. Девушки назвали условия прекращения акции: требуют, чтобы европейские чиновники ввели новые санкции против Беларуси.

Станислав Шушкевич прокомментировал поступок внучки, тем, что она совершеннолетняя и сама принимает такие политически мотивированные решения.

- Моя внучка делает что хочет, она очень самостоятельная. Стасе уже более 20 лет. Я не имею никакого отношения к ее решениям. Я бы хотел, чтобы она нормально работала и жила, но она мне говорит: «Дед, тебе стыдно за меня не будет», - пояснил политик и подчеркнул. - Она все прекрасно понимает, что происходит в Беларуси, она нормальный человек, порядочный.

Станислав Шушкевич сказал, что внучка его заверила: «Дед, тебе стыдно за меня не будет». Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Также журналисты попросили Станислав Шушкевич прокомментировать ситуацию в Беларуси после скандала с посадкой в Минске самолета компании Raynair. Комментируя этот инцидент и другие поствыборные события первый руководитель суверенной Беларуси категорично заявил: «Все делается для того, чтобы Беларусь стала частью Российской империи, чтобы Россия цвела и пахла» и подчеркнул, мол, «Путин помогает Лукашенко».

Также в свете пандемии коронавируса Шушкевич сообщил, что находится в изоляции, много читает в интернете, работает за компьютером, опасается заболеть:

- Я сейчас в изоляции, потому что если подцеплю коронавирус, то мне конец. У меня два мужа моих сестер умерли, умерла двоюродная сестра. Не хочется пока им компанию составлять. Есть желание еще пожить, но реализовать это не так-то просто, - заметил политик.

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