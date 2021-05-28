Лукашенко - Путину: «Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года»

Лукашенко и Путин встретились в Сочи. Фото: скриншот видео РИА-Новости

На встрече с Владимиром Путиным 28 мая в Сочи Александра Лукашенко заявил, что «идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года».

- Понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. (…) Нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы, - сказал Лукашенко.

Напомним, он прокомментировал президенту России свое видение реакции стран Европы на скандальную посадку рейса Ryanair в Минске.

- Замочили на всю катушку. За что наказали трудовой коллектив «Белавиа»? За то что они в ковид их вывозили тысячами, - завил Лукашенко. Ожидается, что во время встречи он покажет Путину некоторые документы по инциденту с самолетом Ryanair - рядом с креслом был виден дипломат.

Кстати, Путин предложил гостю искупаться в море, заметив, что погода в Сочи хорошая, аморе становится все теплее и теплее.