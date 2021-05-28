Видеофакт. Путин пригласил Лукашенко искупаться в море

Путин предложил Лукашенко перевести встречу в неформальный формат. Фото: пресс-служба Кремля.

В Сочи в пятницу, 28 мая, проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча началась около 18.00 часов с общения в присутствии журналистов.

Разговор начался и с острых тем, в том числе, обсуждения посадки самолета Ryanair в Минске. Чтобы детальнее обсудить инцидент с российским президентом. Лукашенко даже привез с собой документы и указал на это.

Но в разговоре то и дело всплывали более неформальные темы, передает пресс-служба Кремля. Например, Владимир Путин предложил Александру Лукашенко искупаться в море.

- Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться, - сказал он с улыбкой.

- С удовольствием, - сразу принял предложение Лукашенко.

- Море становится все теплее и теплее, - продолжил Путин и подчеркнул, что неформальный формат поспособствует и целям визита. - Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи. Я вас очень рад видеть.

- Спасибо, Владимир Владимирович, за человеческое приглашение, именно в пятницу, чтобы действительно в выходные дни можно было и в море окунуться. Я так и понял это приглашение, - подчеркнул он.

Как сообщает ресурс Rambler в Сочи сейчас не жарко, но, конечно, теплее, чем в Минске. Максимальная температура днем +21 тепла. Но максимальные температуры в выходные: в субботу +20, в воскресенье +17.

Например, в феврале 2021-го года Путин и Лукашенко в части неформальной встречи катались на лыжах и квадроциклах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, за что Путин извинился перед Лукашенко.

Об этом рассказал сам Александр Лукашенко (подробности).

Общались 6,5 часов: встреча Лукашенко и Путина в Сочи завершилась.

Никаких заявлений об итогах переговоров они делать не будут (подробности).