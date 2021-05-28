Путин назвал дату запуска БелАЭС в промышленную эксплуатацию

В промышленную эксплуатацию БелАЭС запустят, по словам Путина, в июне 2021 года.
Фото: Сергей ГАПОН
Во время встречи с Александром Лукашенко 28 мая Владимир Путин назвал срок запуска первого блока БелАЭС, сообщает пресс-служба Кремля.
Так российский президент, говоря о БелАЭС заявил, что запуск первого энергоблока состоится уже в июне 2021-го года.
- У нас в июне будет уже дан пуск первому блоку атомной электростанции, - сказал Путин о Белорусской атомной станции.
На что Лукашенко сделал уточнение:
- В промышленную эксплуатацию.
- Да, можно считать, что в этом смысле работа завершается. Это тоже еще один хороший пример нашего сотрудничества, - подчеркнул российский лидер.
Также в беседе Владимир Путин сделал акцент на том, что Россия в первом квартале текущего года остается ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси, наблюдается значительный рост товарооборота - 18,4 процента.
Это Путин назвал хорошей тенденцией, которую важно сохранить «при активной работе правительства».
Ранее о пуске БелАЭС в промышленную эксплуатацию заявлял «Росатом», генеральный подрядчик проекта. В начале рабочей недели в «Росатоме» заявляли об успешном завершении последнего этапа опытно-промышленной эксплуатации станции и о готовности энергоблока №1 к промышленной (коммерческой) эксплуатации.
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