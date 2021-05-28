Беларусь «зеркально» ответила Литве: сделан последовательный и ожидаемый шаг

Беларусь объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов. Фото: sb.by.

Стало известно, что Беларусь «зеркально» объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов. Об этом журналистам БелТА рассказал пресс-секретарь белорусского дипведомства.

Это стало ожидаемым шагом белорусского МИДа в ответ на решение Литвы о высылке двух белорусских дипломатов. Свое решение литовские власти объяснили тем, что действия белорусских диппредставителей «несовместимы с дипломатическим статусом».

Позицию белорусской дипломатии озвучил Анатолий Глаз, который назвал решение Вильнюса «необоснованным шагом».

- В Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью, - заявил пресс-секретарь МИДа.

И добавил, что в следствие этого пострадают обычные граждане по обе стороны границы.

- В фактической истории этот шаг зафиксируется как ничем не мотивированная инициатива литовской стороны, - уверен Глаз.

Действия белорусской стороны он назвал вынужденным принятием зеркальных мер.

И уточнил, что МИД Беларуси также объявил персонами нон грата двух литовских дипломатов «за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника». У них 7 дней на то, чтобы покинуть Беларусь в течение семи дней.

И резюмируя, призвал литовских политиков «отказаться от логики конфронтации, искусственного нагнетания напряженности в отношениях с соседями», наносящих ущерб интересам граждан Беларуси и Литвы.

Литва выразила сожаление действиями белорусских властей в отношении их дипломатов. Фото: Sergio Delle Vedove | Shutterstock | FOTODOM

Позже в МИД Литвы на «зеркальное» решение белорусской дипломатии выразили сожаление и назвали шаг «неадекватным», пишет ТАСС.

- Обращаем внимание на то, что высылаемые дипломаты (литовские - Прим.) никогда не занимались деятельностью, которая не согласовывалась бы со статусом дипломата, - подчеркнули в МИДе Литвы.

В литовском дипломатическом ведомстве выразили сожаления насчет действий белорусских властей и надежду на то, что ситуация в Беларуси изменится:

- Надеемся, что Минск изменит свое неадекватное поведение и услышит наконец призывы общественности Запада прекратить репрессии против представителей гражданского общества, - заявила литовская сторона.

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