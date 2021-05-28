Через 10 дней задержанные сотрудники Tut.by не вышли на свободу - значит, им предъявили обвинения

Через 10 дней задержанные сотрудники Tut.by не вышли на свободу. Фото: t.me/tutby_official

Освобождения задержанных сотрудников компании «ТУТ БАЙ МЕДИА» 28 мая не произошло. В этот день минуло 10 суток с момента задержания, после истечения этого срока задержанных должны были или выпустить из-под стражи, или предъявить им обвинения. Судя по всему, случилось последнее.

- Адвокаты наших коллег находятся под подпиской о неразглашении. Им запрещено сообщать, по какой статье подзащитным предъявлены обвинения и на какой срок избрана такая мера пресечения. Однако исходя из практики можно предположить, что на два месяца, - сообщает в Телеграм t.me/tutby_official.

Портал сделал заявление на этот счет:

- Принять факт, что 15 наших коллег, близких человек находятся до сих пор в заключении без объективных или хотя бы обозначенных причин, невозможно. Остается много вопросов, почему при рассмотрении экономического дела были привлечены редакция, партнеры и даже Юлия Чернявская (вдова основателя портала - Ред.).

Сразу сообщалось, что в отношении должностных лиц компании возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. С тех пор другую официальную информацию пока не обнародовали.