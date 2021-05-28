Украинский эксперт: Беларусь останавливает поставку бензина АИ-95 в Украину

В Украине говорят о прекращении поставок "девяносто пятого" бензина из Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что Беларуси приостановила поставки бензина АИ-95 в Украину, сообщило ТАСС со ссылкой на директора украинской «Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна.

Он подчеркнул, что за белорусским продуктов в Украине - 50 процентов рынка. И решение Беларуси, по его мнению, «худшее, которое можно было принять в текущей ситуации».

- С другой стороны, еще один сигнал нам (украинцам - Прим.), третий за эту весну, - заявил Куюн на своей странице в Facebooк.

При этом он уточнил, что переговоры по поставкам бензина еще не окончены, продолжаются консультации.

- Но задача стоит нестандартная - найти 50 тыс. тонн «пятого» (АИ-95 - Прим.). Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем, - добавил украинский эксперт.

Некоторые СМИ предположили, что это остановка поставок может быть косвенно связана так же и с тем, что в Беларуси с 1 июня на капитальный ремонт отправляется нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.

- С 1 июня Мозырский НПЗ вступает в капитальный ремонт, о чем потребители продукции предприятия заблаговременно предупреждены, - процитировала БелТА пресс-службу Мозырского НПЗ.

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