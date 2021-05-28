Лукашенко назвал последствием коронавируса «искривление у некоторых политиков мозгов»

Лукашенко встретился с главами правительств СНГ. Фото: СТВ

На встрече с главами правительств СНГ, перед вылетом в Сочи, Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на внешнее давление и атаки на страну, в Беларуси спокойно. Он призвал гостей к солидарности и единству, чтобы «эффективнее противостоять новым глобальным вызовам», в том числе - распространению COVID-19:

- И последствию коронавирусной инфекции - искривлению у некоторых политиков мозгов, особенно наших противников и соперников, - цитирует СТВ. - Мы никогда не думали, что в мирной, спокойной Беларуси с толерантным народом возможны подобные вещи.

Лукашенко подразумевал массовые протесты, вспыхнувшие после президентских выборов в 2020 году. Он продолжил свою мысль:

- Понимаете теперь, какими методами действуют, сколько денег вбрасывают на это. Ну, не жалко же: станок включил, напечатал. Все за наш счет, за счет всего мира.

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