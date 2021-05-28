В Риге попытались вернуть госфлаг Беларуси на флагшток ЧМ по хоккею. Фото: скриншот видео "Беларусь 1"

В Риге группа граждан попыталась вернуть на официальный флагшток Чемпионата мира по хоккею государственный флаг Беларуси. Напомним, 24 мая в латвийской столице, где проходят соревнования, глава МИД Латвии и мэр Риги сняли государственный флаг Беларуси. Красно-зеленое с орнаментом знамя они заменили на бело-красно-белый с изображением герба «Погоня» флаг. Такой стала реакция политиков на скандал с посадкой в Минске самолета Ryanair.

Этот поступок спровоцировал дипломатический кризис - Беларусь выслала латвийского посла и всех дипломатов, также затем поступила и Латвия. А потом Генеральная прокуратура Беларуси и вовсе возбудила уголовное дело на мэра Риги и главу МИД Латвии.

И вот, канал «Беларусь 1» сообщил, что кто-то попытался вернуть госфлаг Беларуси обратно на флагшток - кто именно, не уточняется.

- Участники акции посредством транспарантов грубо, но точно оценили поступок рижского мэра, - говорится в эфире госТВ. Рижская полиция не позволила вернуть флаг, но обошлось без столкновений и задержаний.

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