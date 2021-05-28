Беларусь сказала, когда вернет свободную торговлю с Украиной

В МИД Беларуси заявили, что проблемы торговых отношений с Украиной не связаны с текущим обострением отношений или авиационными вопросами. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, Беларусь вводит индивидуальное лицензирование украинских товаров. Что фактически означает ограничение свободной торговли с Украиной. Под контролем окажутся самые разные товары украинского производства: от кондитерских изделий и шоколада до плит ДСП/ДВП, обоев, кирпичей и так далее.

Вечером в МИД Беларуси прокомментировали ситуацию и сообщили, при каких условиях белорусские власти будут готовы вернуть режим свободной торговли с Украиной.

Так, по словам Александра Гурьянова, первого замминистра иностранных дел, Беларусь готова вернуться к режиму свободной торговли с Украиной в том случае, когда Киевом будут пересмотрены меры в отношении белорусских товаров.

Кроме того, представитель белорусской дипломатии перечислил шаги Киева, расцененные Беларусью как «систематическое нарушение режима свободной торговли». Здесь Гурьянов назвал: введение де-факто пошлины в отношении ряда позиций белорусской металлопродукции в декабре 2020-го года, введении пошлин на белорусскую колесную технику в мае 2021-го года. Еще он заявил, что кроме этого в отношении Беларуси действуют восемь антдемпинговых и спецзащитных мер Украины, а именно антидемпинговые пошлины на спички, крахмал, стройматериалы, цемент, лампы накаливания - целый перечень продукции, подпадающей под ограничения как экспорт Беларуси в Украину.

Далее Гурьянов сказал на каких условиях Беларусь будет готова полностью отменить принятые решение и в полном режиме вернуться к свободной торговле с Украиной.

- Только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении белорусской продукции, де-факто направленные, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей, - заметил замминистра иностранных дел.

Также представитель МИД обратил внимание, что ограничение торговли с Украиной не связано с «текущим обострением отношений, авиационными вопросами и так далее». Исключительно являясь торговыми переговорами, которые должны привести к «расчистке барьеров».

- Сейчас не по нашей инициативе эти барьеры начали обратно появляться. Мы готовы к переговорам в любой момент, - заключил он.

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