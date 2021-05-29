Белорусский Следственный комитет намерен просить правовой помощи Швейцарии в деле о «минировании» самолета Ryanair

Следственный комитет Беларуси будет просить помощи швейцарских правоохранительных органов в расследовании дела о посадке самолета Афины-Вильнюс. Фото: delfi.it.

Белорусский Следственный комитет намерен направить в органы прокуратуры Швейцарии просьбу о правовой помощи в связи с делом о лжеминировании самолета компании Ryanair, который совершал рейс Афины-Вильнюс, пишет БелТА со ссылкой на УСК по Минску. Напомним, инцидент произошел 23 мая.

-Следственный комитет в полной мере готов и открыт к взаимодействию с заинтересованными и уполномоченными международными организациями, осуществляющими расследование по данному инциденту. Для подтверждения последовательности своих стремлений следствием уже подготовлена и в ближайшее время будет отправлена в органы прокуратуры Швейцарии просьба о правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о "минировании" рейса, - сообщили корреспонденту БелТА в Следственном комитете.

Правоохранительные органы Беларуси отмечают, что с почтового сервиса ProtonMail уже не в первый раз приходят сообщения об угрозах терактов и взрывов на разных объектах инфраструктуры Беларуси. С начала 2020 года таких случаев зафиксировано уже 14, по данным СК.

- В связи с этим дополнительно прорабатывается вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в поле зрения правоохранителей реквизитов ProtonMail в сообщениях о ложном минировании, - отметили в Следственном комитете.

Всего же за последние два года в Беларуси возбуждено более 200 уголовных дел о ложном минировании. Поступали сообщения об угрозах взрывов более чем 1000 объектов инфраструктуры. 15 уголовных дел было возбуждено по фактам лжеминирования Национального аэропорта Минск и нескольких самолетов. Причем сообщения поступали о минировании как белорусских, так и иностранных самолетов, уточнили в СК.

В Следственном комитете рассказали, что рассматривается несколько версий инцидента и призвали общественность не делать выводов о причинах произошедшего, пока не будет закончено расследование.

-В эти дни посредством деструктивных и экстремистских каналов, а также различных интернет-ресурсов и западных СМИ распространяется неполная и непроверенная информация, направленная на манипуляцию общественным мнением в своих интересах. Со своей стороны призываем общественность не популяризировать инсинуации и циничные домыслы. Считаем недопустимым предположения, что кто-либо имеет монополию на истину, пока предварительное расследование не завершится. Будьте уверены, Следственный комитет более чем заинтересован в установлении истинных и фактических обстоятельств. Объективно, беспристрастно, профессионально рассматриваются все без исключения факты и версии, - отметили в СК.

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