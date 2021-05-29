Фрукты из Беларуси в России отправляют на свалку целыми грузовиками: в Смоленской области уничтожили 35 тонн яблок

Эти яблоки везли в Россию из Беларуси, в Смоленской области их раздавили и закопали. Фото: smoldaily.ru

Более 35 тонн яблок уничтожили в Смоленской области. Об этом сообщает smoldaily.ru. Два грузовика с яблоками ехали из Беларуси. Фуры пробирались в объезд официальных постов фитосанитарного контроля, но их остановили сотрудники таможни. У водителей не было ни сопроводительных документов о происхождении фруктов, ни бумаг, подтверждающих их безопасность.

В Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям предположили, что из Беларуси в Россию пытались ввезти продукцию из стран, в отношении которых действуют различные запреты и ограничения.

Предполагаемую санкционку закопали на полигоне, предварительно измельчив, а перевозчика привлекли к административной ответственности, пишет издание.

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