Вот за что теперь наниматели могут уволить и наказать белоруса. В Минтруда разъяснили изменения в трудовом кодексе

В Министерстве труда объяснили, какие изменения внесены в Трудовой кодекс. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минтруда разъяснили изменения в Трудовом кодексе РБ, которые внесены в кодекс Законом № 114-3 «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений».

Теперь в Беларуси наниматель сможет уволить работника, если тот не вышел на работу в связи с отбыванием административного ареста; участвовал в незаконной забастовке или без уважительной причины полностью или частично отказывался выполнять свои трудовые обязанности; принуждал коллег к участию в забастовке, мешал им работать или призывал остановить работу без уважительных причин. Это теперь оговорено в пункте 7 статьи 42 Трудового кодекса.

Если работника увольняют по инициативе нанимателя по этим причинам, то наниматель отныне не обязан предварительно уведомить профсоюз о расторжении трудового договора с работником. Исключается также возможность включения в коллективные договоры, соглашения требования о предварительном согласии профсоюза на увольнение по данным основаниям, записано в статье 46 Трудового кодекса.

Если работник нарушает порядок сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных, наниматель имеет право привлечь его к дисциплинарной ответственности (ст.47 Трудового кодекса).

Будет у нанимателя и больше оснований для отстранения работника от работы. В ст.49 Трудового кодекса говорится, что человека могут отстранить от работы, если он призывает коллег к прекращению работы без уважительных причин.

Дисциплинарное взыскание наниматель теперь имеет право применить к работнику и в том случае, если нет возможности получить от того объяснение по поводу совершенного дисциплинарного поступки (ст.199).

Статью 388 Трудового кодекса дополнили запретом при проведении забастовок выдвигать политические требования. На предприятиях, где есть опасные производственные объекты, бастовать теперь вообще запрещено (ст.395 Трудового кодекса).

-С учетом корректировки статьи 395 Трудового кодекса решение суда о признании незаконными забастовки или решения о ее проведении будет подлежать немедленному исполнению, - разъяснили в министерстве.

Все эти нормы вступают в силу с 30 июня 2021 года.

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