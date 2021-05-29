Белорусский дальнобойщик рассказал, как из-за инцидента с самолетом Ryanair остался без работы за границей

Белорусский дальнобойщик рассказал,что может лишиться работы из-за инцидента с самолетом Афины-Вильнюс. Фото: Сергей ГАПОН

Житель Барановичей рискует остаться без работы из-за того, что после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair многие страны прервали авиасообщение с Беларусью. Историю дальнобойщика рассказывает intex-press.

Мужчина по имени Сергей работает водителем-международником в литовской компании. В конце апреля он приехал домой, в мае должен был вернуться в Литву и продолжить работу. Но из-за отмены авиарейсов не может этого сделать. Наземным транспортом добраться до Литвы у Сергея нет возможности.

– С недавнего времени водители-международники, у которых есть виза категории D, наземным транспортом могут выехать из Беларуси один раз в шесть месяцев. Самолетом можно было летать хоть каждый день, а вечером возвращаться через границу наземным транспортом, если деньги позволяют. Потому что мы ограничены в выезде из страны, а не во въезде в нее,- рассказал он изданию.

Сергей предполагал самолетом добраться из Минска в Вильнюс, а оттуда на местном транспорте до места работы в Каунасе, но не смог этого сделать. Полет в Вильнюс через Киев тоже оказался невозможным, а перелет в Вильнюс через Москву, по подсчетам дальнобойщика, выходит слишком долгим и дорогим.

По словам Сергея, в такой ситуации оказались многие белорусские водители-дальнобойщики, которые работают за границей.

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