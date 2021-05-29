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Общество29 мая 2021 12:36

«Переживала, что не встречу Катю Борисевич»: на свободу вышла журналистка TUT.BY Любовь Касперович

Журналистка рассказала об антисанитарии в камерах на Окрестина
Дарья ЛОМОНОВСКАЯДарья ЛОМОНОВСКАЯ
29 мая из изолятора на Окрестина на свободу вышла журналистка портала tut.by Любовь Касперович.

29 мая из изолятора на Окрестина на свободу вышла журналистка портала tut.by Любовь Касперович.

Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Журналистка портала tut.by Любовь Касперович в субботу, 29 мая, вышла на свободу из Окрестина. Ее встречали родные и коллеги, друзья с букетами цветов. Любу крепко обняла мама.

-Мама не плачь, я в порядке, - сразу сказала Люба. - Я стала сильнее и правда менее брезгливой.

Любовь рассказала, что условия на Окрестина были антисанитарными. Например, в 4-местной камере было 17 человек. В ИВС кровати жесткие.

Любовь переживала, что не смогла встретить Катерину Борисевич, свою коллегу, которой присудили полгода по делу «ноль промилле». Коллеги Любы позвонили Катерине Борисевич. И Любовь смогла пообщаться с Катериной, которую очень ждала на свободе, но не смогла ее встретить из колонии, потому что ее задержали

Напомним, журналистку задержали 14 мая около Дома правосудия в Минске, где проходил первый суд по «делу студентов».

Касперович готовила репортаж и в какой-то момент ее задержали и поместили на Окрестина.

Суд состоялся 17 мая, судья Сергей Кацер признал журналистку виновной по ч.1 статьи 24.23 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста.

Журналистку встречала мама, коллеги, родственники, друзья.

Журналистку встречала мама, коллеги, родственники, друзья.

Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Племянники принесли журналистке цветы.

Племянники принесли журналистке цветы.

Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Любовь Касперович провела на Окрестина 15 суток. Из-за этого она не смогла встретить коллегу Катерину Борисевич, которая была приговорена к 6 месяцам ареста по "делу о ноль промилле".

Любовь Касперович провела на Окрестина 15 суток. Из-за этого она не смогла встретить коллегу Катерину Борисевич, которая была приговорена к 6 месяцам ареста по "делу о ноль промилле".

Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Любовь Касперович призналась, что после пребывания на Окрестина стала менее брезгливой.

Любовь Касперович призналась, что после пребывания на Окрестина стала менее брезгливой.

Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

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В офис портала tut.by 18 мая пришли силовики.

Журналистку tut.by Любовь Касперович осудили на 15 суток ареста.

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