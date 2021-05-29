«Переживала, что не встречу Катю Борисевич»: на свободу вышла журналистка TUT.BY Любовь Касперович

29 мая из изолятора на Окрестина на свободу вышла журналистка портала tut.by Любовь Касперович. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Журналистка портала tut.by Любовь Касперович в субботу, 29 мая, вышла на свободу из Окрестина. Ее встречали родные и коллеги, друзья с букетами цветов. Любу крепко обняла мама.

-Мама не плачь, я в порядке, - сразу сказала Люба. - Я стала сильнее и правда менее брезгливой.

Любовь рассказала, что условия на Окрестина были антисанитарными. Например, в 4-местной камере было 17 человек. В ИВС кровати жесткие.

Любовь переживала, что не смогла встретить Катерину Борисевич, свою коллегу, которой присудили полгода по делу «ноль промилле». Коллеги Любы позвонили Катерине Борисевич. И Любовь смогла пообщаться с Катериной, которую очень ждала на свободе, но не смогла ее встретить из колонии, потому что ее задержали

Напомним, журналистку задержали 14 мая около Дома правосудия в Минске, где проходил первый суд по «делу студентов».

Касперович готовила репортаж и в какой-то момент ее задержали и поместили на Окрестина.

Суд состоялся 17 мая, судья Сергей Кацер признал журналистку виновной по ч.1 статьи 24.23 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста.

Журналистку встречала мама, коллеги, родственники, друзья. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Племянники принесли журналистке цветы. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Любовь Касперович провела на Окрестина 15 суток. Из-за этого она не смогла встретить коллегу Катерину Борисевич, которая была приговорена к 6 месяцам ареста по "делу о ноль промилле". Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Любовь Касперович призналась, что после пребывания на Окрестина стала менее брезгливой. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

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В офис портала tut.by 18 мая пришли силовики.

Журналистку tut.by Любовь Касперович осудили на 15 суток ареста.