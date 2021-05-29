«Не дождетесь!». Генеральный директор «Белавиа» рассказал, будет ли авиакомпания сокращать персонал на 50 процентов

Руководитель компании "Белавиа" прокомментировал ситуацию с возможным сокращением штата в авиакомпании. Фото: СТВ.

Глава авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что компания не планирует сокращение персонала на 50 процентов в связи с тем, что ряд стран после инцидента с самолетом авиакопании Ryanair закрыл воздушное пространство для белорусских авиалайнеров. Игорь Чергинец прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

Чергинец рассказал, что авиакомпания получала десятки благодарностей из разных стран за спасение людей.

-До сих пор Белавиа получает «благодарности» от правительств Великобритании, Франции, Литвы. США и других. В прошлом году - за спасение их тысяч граждан, дипломатов, военных. Людей! Мы не обращали внимание на их национальности и паспорта. Белавиа получила тысячи благодарностей от этих людей и нас это грело и греет. Белавиа получила десятки благодарностей (без кавычек) от премьер-министров, министров иностранных дел, послов и так далее. Ныне покойный замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко передавал мне слова благодарности руководства госдепа США и посольства США в Минске («мы не забудем НИКОГДА осуществлённую эвакуацию американских граждан из Турции»). Эти слова повторялись как мантра в течение по-моему двух недель ежедневно. И действительно не забыли! Мы сейчас почувствовали эту незабытую благодарность на себе, - рассказал Игорь Чергинец.

Глава «Белавиа» назвал «подлостью» действия стран, прекративших после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске авиасообщение с Беларусью и закрывших воздушные коридоры для белорусских авиалайнеров и предположил, что эти действия являются способом «заработать» для стран-соседей Беларуси.

-Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолёта Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против Белавиа, которая никаким боком неисключительных отношения к данному инциденту. Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа. Это конечно же полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную Белавиа да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да ещё правда соседи решили как всегда на этом заработать. Но это как раз неудивительно и в первый раз,- отметил он.

Игорь Чергинец не подтвердил информацию о сокращении персонала «Белавиа» на 50 процентов после введения санкций. В то же время руководитель авиакомпании не утверждает, что сокращений не будет вообще.

- Не дождётесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать! – сказал Чергинец.

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