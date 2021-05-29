«Президента вывели из самолета, и ничего». Владимир Путин назвал события вокруг Беларуси после посадки самолета Ryanair в Минске «всплеском эмоций»

28 мая Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным. Фото: Пул Первого.

Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко 28 мая в Сочи назвал события, происходящие вокруг Беларуси после инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair, «всплеском эмоций», передает ТАСС.

Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за то, что он приехал в Сочи «как договаривались, а договаривались об этом еще до очередного витка». После этого Александр Лукашенко продолжил фразу Путина, добавив: «Всплеска эмоций». «Да, всплеска эмоций», - подтвердил Путин и отметил, что ему и Александру Лукашенко «без этих событий есть о чем поговорить».

Также президент России провел параллель между событиями в Минске и принудительной посадкой в столице Австрии самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году, когда со стороны Запада не последовало реакции. Поводом для инцидента с самолетом Моралеса послужили подозрения, что на борту мог находиться Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ, разоблачивший программы электронной слежки американских спецслужб.

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