В Минской области будут судить 29-летнего мужчину за развратные действия. Потерпевшие – 44 ребенка

Мужчина рассылал детям порнографию, его будут судить. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В суд Пуховичского района Минской области прокуратура направила дело в отношении 29-летнего мужчины. Он распространял порно среди несовершеннолетних детей.

Мужчина Вконтакте создал аккаунт для интимной переписки с подростками. Он знакомился с девочками 10-15 лет и вел с ними переписку о сексе, присылал порнографические фото и изображения, в том числе скачанные из Интернета. Так мужчина развлекался с мая 2019 по июль 2020 года.

-Потерпевшими по делу признаны 44 ребенка, - рассказали в службе информации прокуратуры. – В большинстве случаев дети в силу возраста не осознавали характер преступных действий обвиняемого, не сообщали о случившемся родителям. Некоторые законные представители несовершеннолетних узнали об аккаунтах их детей в соцсетях только от правоохранителей в рамках расследования уголовного дела.

Мужчина женат, у него двое маленьких детей.

БУДЬ В КУРСЕ:

Объясните детям правила общения в социальных сетях, расскажите об элементарных мерах предосторожности. Напомните, что, если ребенку кто-либо прислал материалы со сценами жестокости, насилия, порнографии, он должен сообщить об этом взрослым. Расскажите ребенку, что он не должен соглашаться на предложения снять фото и видео без одежды или откликаться на призывы к самоубийству или членовредительству. О таких предложениях со стороны виртуальных собеседников ребенок также должен рассказывать взрослым.