Пришлось стрелять. Под Полоцком милиция гонялась за браконьерами с тушей лося в микроавтобусе

Браконьеры убили лося и пытались скрыться от милиции. Пришлось стрелять. Фото: МВД.

В Полоцком районе 28 мая была ночная погоня. Сотрудники 2 управления ГУБОПиК совместно с коллегами из Полоцкого РОВД и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь ловили браконьеров.

У правоохранительных органов была информация, что трое мужчин из Полоцка каждую неделю по ночам занимаются браконьерством в лесах Полоцкого и Верхнедвинского районов. В основном убивали лосей.

В ночь на 28мая, около трех часов, браконьеры застрелили лося и везли его в микроавтобусе. Для прикрытия у них была еще и легковая машина. Когда их попытались задержать, они попытались скрыться. Сотрудникам ГАИ пришлось несколько раз выстрелить в воздух. Испугавшись, браконьеры бросили микроавтобус с убитым лосем в лесу, а сами попытались оторваться от преследования на легковом авто.

Уже на подъезде к Полоцку сотрудники ГАИ И РОВД заблокировали въезд. Браконьеров задержали.

-В настоящее время работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям за незаконную охоту и незаконное перемещение диких животных, относящихся к объектам охоты,- рассказали в МВД.

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