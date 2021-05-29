Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 мая 2021 года: снова 10 смертей и меньше новых случаев

Меньше тестов стали показывать положительный результат Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

По последним данным, опубликованным Министерством здравоохранения 29 мая, в Беларуси снизилась регистрация новых случаев заболевания коронавирусом. При большем, чем накануне, количестве обработанных тестов меньшее число из них показали положительный результат.

Итак, за сутки в республике официально подтвердили 992 новых случая COVID-19, при этом выписали 1 тыс. 213 пациентов. Общие цифры с начала пандемии таковы: 392 тыс. 629 зараженных коронавирусом, из них 383 тыс. 380 выздоровевших.

В очередной раз Минздрав сообщает о 10 умерших за сутки. Таким образом, за весь период распространения инфекции в Беларуси умерли, официально, 2 тыс. 831 пациент ковидом.

Данных о количестве человек, прошедших и начавших вакцинацию, в субботней статистике ведомства нет.

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